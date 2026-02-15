織田裕二、反町隆史、亀梨和也らが出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、2月15日よりWOWOWで放送・配信される。『水滸伝』といえば、明の時代に書かれた中国の古典である。北宋末期に社会からはじき出された108人の豪傑が梁山泊という要塞に集結し、汚職を行う役人などを相手に大暴れする大作だ。今回の映像化は、タイトル通り、北方謙三版の『水滸伝』（1999-2005年連載。集英社文庫、全19巻）が原作である。それは、ふる