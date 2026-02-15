JR九州は、「36ぷらす3」の6号車を個室化し、今秋に運行を開始する。「36ぷらす3」は九州7県を5日間で巡る列車で、現在3号車に6室ある1〜2名用グリーン個室に加え、6号車に新たに10室のグリーン個室を設ける。現行の畳敷きリクライニングシートを改装し、床をフローリングとした通路とガラスの仕切りで車内を区切り、各個室に異なる意匠の座席を配置する。この改装に伴い、5月12日から秋まで運休する。6号車のグリーン個室化に伴い