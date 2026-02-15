高円寺のアーケードが、一日限りのランウェイへと変わります。2026年2月28日、東京・高円寺パル商店街にて、古着文化を軸としたファッションイベントが開催されます。全長約200メートルに及ぶアーケード空間を舞台に、古着を扱うショップやクリエイターたちが参加し、都市とファッションの関係をあらためて問い直す試みです。イベントポスター/Courtesy of KOENJI PALファッションは長らくランウェイという特別な空間で発表されて