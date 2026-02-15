契約からわずか2年あまりで実弾頭試験を実施アメリカ空軍は2026年1月30日、現在開発中の新型巡航ミサイルである「射程延伸型攻撃弾薬（Extended Range Attack Munition：ERAM）」の実弾頭試験を、フロリダ州のエグリン試験訓練場で実施したと発表しました。【これ全部違うミサイルです】アメリカ空軍が運用する空中発射型巡航ミサイルを写真で（画像）ERAMは、アメリカ空軍が開発を進めている長射程のスタンドオフ巡航ミサイル