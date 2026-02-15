ミラノ・コルティナオリンピックの女子デュアルモーグルに愛知県津島市出身の柳本理乃選手が出場し、この地方からも声援が送られました。 【写真を見る】「感動する滑り」女子デュアルモーグル・柳本理乃選手に地元・愛知から声援 （前川智彦記者）「愛知ダイハツの本社では多くの人が詰めかけています。皆さんいかがですか？」 柳本選手が所属する愛知ダイハツの本社には、同僚ら約60人が駆けつけました。 （柳