マリニンの演技直前の姿を目撃者が証言した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで金メダル有力候補だった米国のイリア・マリニンがまさかの8位と失速した。 【関連記事】世界騒然のマリニン転落の理由は「重圧」元世界王者チェンが見た“偉才”の異変「抑え気味になったのが分かった」【冬季五輪】絶対王者の敗北に海外メディアも反応し、ポーランドメディア『FACT』では、同国のフィギュ