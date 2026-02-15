きょうは、前線を伴う低気圧が北海道付近を東に進む影響で、北海道や東北北部では雲が多く、雪や雨の降る所があるでしょう。その他の地域は概ね晴れそうです。日本の東にある高気圧をまわる暖かい空気が日本付近に流れ込む影響で、きょうは全国的に平年より大幅に気温が高く4月並みの春の陽気となるでしょう。ただし、あすは低気圧が北海道の東に位置し、大陸の高気圧との間で次第に西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。そ