日本スケート連盟は日本時間14日、鍵山優真選手と佐藤駿選手のご褒美動画を投稿しました。フィギュアスケート男子シングルでショートで2位につけた鍵山選手は、トップを目指し4回転フリップに果敢に挑むなど高みを目指しました。ミスはあったものの176.99点をマークし2大会連続銀メダルを獲得。佐藤選手は団体フリーに引き続き見事な演技を披露。4回転3本全て成功で銅メダルを手にしました。動画には「ごほうびのお寿司」と題し、