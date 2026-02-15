爆笑問題の太田光が１５日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、衆院選の投開票が行われた８日に高市早苗首相が自身に放った言葉を再現した。番組では、選挙後に行われたチームみらい安野貴博党首の会見にサンジャポジャーナリストが安野氏に質問している様子を放映。「安野総理大臣という未来は見えてきましたか？」との問いに安野氏は「見えてないですけども、われわれとしては私の任期中に法案提出できるところまで持っ