元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。久々に再会した人気女優とのエピソードを披露した。松岡が「久々に飲んだんですよ、この間」と明かしたのは女優の板谷由夏。「板谷といつも連絡取り合ってて、板谷は僕の1個上ですから、50歳。“まっつんも49だね”みたいな」とこれまでに連絡は取り合っていたと話した。板谷とは、自身主演の日本テレビ系ドラマ「ナースマン」（20