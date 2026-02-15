「ごめんね、病気になっちゃった」。悪性リンパ腫の発覚時、笠井信輔さんが妻に告げたのは、震える声での謝罪でした。テレビの第一線で走り続け、多忙ゆえに家庭では「不在」がちだった歳月。しかし、7年前の過酷な闘病は、皮肉にも止まっていた家族の時計を動かすことになります。病という試練の傍らで、夫として、父として、彼がようやく取り戻した「居場所」とは。 【写真】「今年で結婚36年目」今でも仲睦まじい笠井・茅原さ