ＤｅＮＡは１５日、沖縄・北谷で中日と練習試合を行う。先発投手は今季リリーフから先発に転向した入江大生投手。キャンプは２軍でスタートしたドラフト１位の小田康一郎内野手（青学大）が８番・ＤＨ、同３位の宮下朝陽内野手（東洋大）が１番・三塁で先発出場する。試合開始は午後１時。予定されている先発メンバーは以下の通り。１（三）宮下２（中）蝦名３（捕）松尾４（右）梶原５（一）京田６（遊）林７（左）勝又８（指）