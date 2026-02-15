昨年秋に大ヒットした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（ＴＢＳ系）で競走馬のロイヤルファミリー役を演じたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開）が、１５日の小倉２Ｒ（３歳未勝利、芝１２００メートル）に出走。１８頭立ての５番人気に支持されたが７着に敗れた。ブレイヴソルジャーは１月５日の中山５Ｒ・新馬戦（芝１６００メートル）でデビューして６着。２戦目となる今回は距離を１２００メートルに短縮してのレ