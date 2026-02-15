【モデルプレス＝2026/02/15】クリエイターのおさきが2月13日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】YouTube登録者100万超美女「スタイルレベチ」セクシー水着ショット◆おさき、美ボディ輝くビキニショット披露おさきは「今年は何回プールと海入れるかな サウナ付きヴィラ最高」とつづり、プールサイドやサウナキャビンの前で撮影した複数枚の写真を公開。サーモンピンクのホルターネック