女優チャ・ジュヨンが、過去に深刻だった繰り返される鼻血の症状を公開した。2月15日、チャ・ジュヨンは自身のSNSに「5年前」という言葉とともに、数枚の写真と動画を投稿した。【画像】チャ・ジュヨンの大胆“濡れ場”公開された動画には、アスファルトの上に大量の血が垂れている様子が収められている。彼女は、「ああ、鼻血が止まらない。また始まった」という文章を添え、1時間以上出血が続いていた当時の状況を伝えた。続く写