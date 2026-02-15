北朝鮮の朝鮮中央通信は14日、金正恩総書記が13日、「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設現場を訪れ、現地指導を行ったと報じた。海外での軍事作戦に参加した兵士を「英雄」として顕彰する施設の建設を通じ、対外軍事介入の正当性を内外に強くアピールする狙いがあるとみられる。報道によると、金総書記は朝鮮労働党中央委員会の朱昌日（チュ・チャンイル）部長や、建設に動員された人民軍部隊の指揮官、設計・創作関係者らの出迎