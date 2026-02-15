14日深夜、大阪・ミナミの商業ビルで、17歳の少年3人が刃物で刺され、1人が死亡した事件で、現場から逃走した20代の男が殺人の疑いで逮捕されたことがわかりました。事件があったのは、大阪市中央区の道頓堀にある商業ビルの1階で、14日午後11時50分すぎ、17歳の少年3人が20代くらいの男に刃物で胸などを刺されました。3人とも病院に搬送されましたが、奈良県に住む鎌田隆之亮さんが死亡しました。男は現場から刃物を持ったまま逃