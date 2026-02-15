【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−1 浦和レッズ（2月14日／味の素スタジアム）【映像】8分超チェック…オフサイドだった得点シーン浦和レッズの得点をめぐり“8分超”となるVARチェックとなり、あまりにも長い確認にファンからは疑問の声が寄せられている。2月14日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、浦和はアウェーでFC東京と対戦。スコアレスで迎えた10分には敵陣でFKを獲得し、MFマテウス・サヴィオが精度の高いクロ