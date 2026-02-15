中国では旧暦の正月、春節を前に、きょうから大型連休が始まりました。今年は春節前後に移動する人が過去最多となる一方、日本への旅行者は大きく減少する見通しです。記者「大型連休が始まりました。上海市内の駅は多くの人で大混雑となっています」中国では、あさっての春節を前に、きょうから23日まで9日間の大型連休が始まりました。帰省する人「春節なので杭州の実家に帰ります。冬なのでスキーに行きたい」記者「午前7時過ぎ