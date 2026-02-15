高齢の夫婦は、長年連れ添った末に穏やかに支え合って生きている。そんなイメージを抱いている人は少なくないでしょう。しかし現実は、必ずしもそうではありません。【漫画】もう我慢の限界！シニア夫婦、大喧嘩の果てに…（全編を読む）東京都在住のDさん（40代後半）は、70代後半になる両親の大喧嘩に巻き込まれ、「老後の夫婦問題が、これほど子どもを消耗させるものなのか」と痛感しました。感情が爆発するのは親世代、後始末