去年1年間の県内企業の休業や廃業、解散は412件でした。4年連続の増加で、調査を始めた2000年以降最も多くなりました。民間の調査会社東京商工リサーチによりますと、去年1年間の県内企業の休業や廃業、解散412件でおととしから15件増えました。増加は4年連続で調査を始めた2000年以降、最も多くなりました。内訳は飲食業や娯楽業をなどを含むサービス業が115件、建設業が96件、小売業が69件などとなっています。代表