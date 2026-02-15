寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「茨城県のお土産」ラン