個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の動画に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 桐谷さんは、テクニカル分析などを重視されていますか？「さまざまな分析ツールがありますが、テクニカル分析などに意味はないという意見も見られます。賛否両論あるかと思いますが、桐谷さんの見解をお聞かせいただけるとありがたいです」（りょくさん