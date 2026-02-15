第19回美し国三重市町対抗駅伝が15日に行われ（津市〜伊勢市）、9区で桑名市を抜いた四日市市が、2年ぶり4度目の総合優勝を果たしました。四日市市は、東京2020オリンピック男子マラソン日本代表で、現役引退を表明している中村匠吾選手がアンカーを務めました。2位は鈴鹿市、3位はいなべ市でした。