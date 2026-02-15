DeNAは15日、4月21日〜4月23日の阪神戦で『BLUE☆LIGHT SERIES 2026 Supported by nojima』の開催決定を発表した。今年の『BLUE☆LIGHT SERIES 2026 Supported by nojima』では昨年に引き続き、試合後の「BLUE☆LIGHT LIVE（ブルーライトライブ）」に加えて、試合前のミニライブとして「TWILIGHT☆LIVE(トワイライトライブ)」を実施予定。なお、当日はビジター席を含む全席種を「BLUE☆LIGHT ペンライト」が付いたスペシャル