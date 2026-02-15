MLB公式のバレンタイン動画にトップバッターとして登場ドジャースの大谷翔平投手が、MLB公式X（旧ツイッター）が公開した“バレンタイン動画”に登場した。14日（日本時間15日）に投稿された動画では、トップバッターとして「色気」たっぷりの姿を披露している。MLBはこの日、「野球が話題になっている」とメッセージを添えて、29秒の動画を投稿した。その冒頭を飾ったのが大谷だった。打席に入る直前、ヘルメットを被る前に右