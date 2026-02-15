今オフに三浦知良が加入した福島ユナイテッドは２月15日、J２・J３百年構想リーグの第２節でいわきFCと敵地で対戦する。注目の福島ダービー。試合前にスターティングメンバーが発表されたなか、開幕節のヴァンフォーレ甲府戦（１−４）で先発した58歳のカズはメンバー外となった。福島のスタメン11人は以下のとおり。GK78チョン・ソンリョンDF５當麻颯23安在達弥27野末学29土屋櫂大MF６上畑佑平士10針谷岳晃30狩野海晟FW