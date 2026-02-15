福岡中央署は15日、福岡市中央区春吉2丁目1番付近の路上で14日午前3時半ごろ、通行中の女性が後方から接近してきた男から身体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで軽快を呼びかけた。男は30から40代、身長170くらい、中肉、黒色ダウンジャケット、黒色系長ズボン着用。