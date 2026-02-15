［J１百年構想リーグEAST第２節］鹿島 １−０ 横浜／２月14日／メルカリスタジアム鹿島に０−１で敗れ、開幕から２連敗となった横浜でチームメイトともに悔しさを噛みしめていたのが、トップ下で先発した遠野大弥だ。自身も惜しいミドルを放つも鹿島GK早川友基にセーブされるなど「最後の質に差が出たかなと。相手は粘り強くワンチャンスを沈めてきた」と試合を振り返った。一方で前半はチームとしてハイプレス、強度の高い