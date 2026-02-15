［J１百年構想リーグEAST第２節］鹿島 １−０ 横浜／２月14日／メルカリスタジアム百年構想リーグの開幕戦、ホームで町田に２−３で敗れていた横浜は、第２節で鹿島とアウェーで対戦した。システムは４−３ー３（中盤はダブルボランチ＋トップ下）と言える形も、守備時はCF谷村海那、トップ下の遠野大弥が並列になる、鹿島に合わせた４−４−２のような形に変化。その並びからハイプレスを仕掛け、前半は横浜が主導権を握っ