◇プロ野球・巨人春季キャンプ練習試合巨人ー広島（15日、沖縄・那覇）2026年の初の対外試合となった広島との練習試合。先発は竹丸和幸投手。西舘勇陽投手も投げる予定にしています。キャッチャーは山瀬慎之助選手となってます。4番には石塚裕惺選手、5番にリチャード選手と期待がかかる打線ですが、守りの方でも、セカンドに門脇誠選手、ショートに泉口友汰選手と吉川尚輝選手の開幕戦が不透明なだけに、まずは門脇選手がセカン