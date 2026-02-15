俳優の木村多江が、きょう15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：55）に登場する。【写真多数】『新婚さん』伝説の5組を振り返る…大盛り上がりの藤井隆・井上咲楽・木村多江今回は、放送開始55周年を記念した1時間スペシャル。番組MCの藤井隆と井上咲楽が、ゲストに木村を迎えて鎌倉の開運パワースポットをめぐる。日10ドラマ『50分間の恋人』に出演中の木村は、藤井と2024年の舞台『