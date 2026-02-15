◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール2日目（15日、沖縄・那覇）広島との練習試合が予定されている15日。坂本勇人選手が1人、守備練習をサブグラウンドで行いました。去年は長野久義選手とともに100本ノックを受けた坂本選手ですが、今回は1人で捕球練習。体の右側に飛んだ逆シングルへのノックでは「難しい」とつぶやく場面もありましたが、多くのファンが見守る中、黙々と白球を追い続けました。約25分にわたり、60本近くノッ