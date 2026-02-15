大阪・ミナミの繁華街で、10代の男性3人が男に刃物で刺され、17歳の男性が死亡した事件で、現場から逃走していた20代の男が逮捕されたことがわかりました。15日午前0時ごろ、大阪市中央区にあるビルの1階付近で、17歳の男性3人が男に刃物で刺され、このうち奈良県に住む鎌田隆之亮さん（17）の死亡が確認されました。警察によると、男と男性3人は知人同士とみられ、事件直前に何らかのトラブルがあったとみられます。事件現場を目