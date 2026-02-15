お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣が１５日、パーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（土曜・午前１０時）に生出演した。岡田は「えっ…甲斐ちゃんがやめる…何かの記事で見た」とアシスタントを務める文化放送の甲斐彩加アナウンサーが１１日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で３月末で同局を退社することを報告したことに触れた