◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル、良）史上初めてサウジカップを連覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の総獲得賞金は、１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）を加算して、４５億６０８３万４５５０円に到達した。この数字を見てもピンとこない方が大半だと思うが、具体例を挙げてみると、イメージしやすいかも