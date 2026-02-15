消費エネルギーの60%を占めている基礎代謝は「筋トレ」で死守！ ダイエット中は「筋トレ」で基礎代謝を死守 食べ物から摂取するエネルギーよりも消費エネルギーが上回る。 これがやせる仕組みです。 エネルギーを消費するというと、体を動かすことをイメージしがちですが、