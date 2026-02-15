近畿地方では、明日16日は気温が急降下し、雪が舞うくらいの寒さが戻るでしょう。寒暖差による体調の悪化にご注意ください。19日(木)頃にかけてもこの時季らしい寒さが続き、雪の降る日がある見込みです。明日16日は一気に寒くなる雨や雪の所も雪崩に注意明日16日は一時的に冬型の気圧配置になり、寒気が流れ込む見込みです。近畿地方の北部や中部では所々で雨が降り、山沿いを中心に雪の所もあるでしょう。極端に降り方の強ま