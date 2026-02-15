女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。幼少期のエピソードを披露した。三重県四日市市出身の水野。幼少期は「野生児だった」と話したが、タレントのYOUは「でもなんかずっと奇麗でしょ、どうせ。ヒロインっぽくなるとかあったの？クラスで」と質問した。水野は「クラスでヒロインっぽくなったのは、転校生になった時ですね」と回答。「小学校6年生の時に福岡の小学校に