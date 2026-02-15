15日の東京3R・新馬戦（ダート1600メートル）は3番人気タイセイジェイド（牡＝矢作、父クリソベリル）が押し切りV。初陣Vを飾った。スタートを決め、外め3番手を確保。直線残り200メートル付近で先頭に立つと、最後はプレースメントの猛追を半馬身振り切った。鞍上の松山は「スタートをしっかり出てくれて、3番手で理想通りの競馬ができた。ソラを使ったり気難しい所があるので、早めに抜け出さないように気をつけた」とし、「