身近にPTSDの患者さんがいる方のなかには、どのように声かけをしたらよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。たしかにどのような声かけが正解なのか、迷うのも無理はありません。 本記事では、PTSDの方に安心感を与える接し方を紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「PTSDの方に言ってはいけない言葉」はご存知ですか？安心感を与える接し方も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事と