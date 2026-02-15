山本由伸投手はメジャー2年目の2025年シーズン、ドジャースのエースとしてレギュラーシーズンで12勝8敗、201奪三振、防御率2.49の好成績をマーク。ポストシーズンでも傑出した投球を披露し、ワールドシリーズMVPに輝く活躍で球団初の2年連続世界一に大きく貢献した。メジャー3年目のキャンプを迎えた日本の右腕にMLB公式サイトも大きな期待を寄せており、日本