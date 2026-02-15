女優の水野美紀が１４日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、自身の美少女伝説を語った。三重県四日市市出身の水野は幼少期について「めちゃくちゃ田舎だったんで四日市。山１つ超えて、田んぼを超えて学校に行ってた。だから野生児でしたよ」と語った。しかし小学校６年生の時に福岡に転校し「転校生というので、めちゃくちゃ廊下に人が集まってみたいなのがありました。で、イジメにあったりもありました」と