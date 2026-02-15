【モデルプレス＝2026/02/15】元AKB48の岡部麟が2月13日、自身のInstagramを更新。出演中の舞台「鋼の錬金術師―闇と光の野望―」での衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元AKB「金髪似合う」雰囲気ガラリビジュ◆岡部麟「ハガレン」ウィンリィのビジュ公開岡部は「東京公演は2月15日まで あと3公演で終わりだぁ！」とつづり、漫画・アニメ作品「鋼の錬金術師」を原作とした舞台「鋼の錬金術師―闇と光の野望―」で自