【モデルプレス＝2026/02/15】元SKE48の松井珠理奈が2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインの手作り菓子を公開した。【写真】新婚の28歳元SKE「お店のクオリティ」と話題の手作りチョコ◆松井珠理奈、手作りバレンタインスイーツ3種公開「今年は3種類お菓子を作りました」という松井。「まずはぬか床みたいな生地から始まった『おから玄米粉ドーナツ』おからだに優しい味 ほうじ茶チョコをコーティングしてみましたよ」と