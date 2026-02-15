タレントのMattが、14日までにインスタグラムを更新。20キロのダイエットに成功した彼がオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】20キロのダイエットに成功したMattの美スタイルMattは12日放送の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）の中で、昨年の9月から1ヵ月半かけて20キロのダイエットに成功したことを告白。そんな彼が投稿したのは番組出演時のオフショット。写真には、スタジオの中で佇む全身ショットや