３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて侍ジャパンの強化合宿２日目（サンマリンスタジアム宮崎）が１５日、始まった。ウォーミングアップやキャッチボールを行った後に、２日連続でシートノックを実施。前日に遊撃に入っていた小園は二塁で動きを確認した。森下は左翼に入った。以下、シートノックや投内連携練習での各選手のポジション（※はサポートメンバー）。【捕手】坂本、若月、中村【一塁