ドジャースなどで投手として活躍した野茂英雄氏＝パドレスアドバイザー＝が１５日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿２日目（サンマリン宮崎）に姿を現した。ブルペンに足を運び、宮城の投球練習を捕手の後ろから見守っていた。同合宿には、パドレスのダルビッシュ有投手が、アドバイザーとして参戦。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧ