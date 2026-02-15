◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第２節千葉―川崎（１５日・フクアリ）１７年ぶりＪ１の舞台となった千葉は、ホームで川崎と対戦する。開幕・浦和戦（７日・フクアリ）は０―２の完封負け。シュートを１５本以上放つも序盤の失点が響いた形だ。勝てばＪ１の舞台で５９２９日ぶりの勝利。開幕戦に続き、今節もフクアリで地の利を生かして全員で戦う。対する川崎は、８日の開幕・柏戦（Ｕ等々力）で両軍８得点が生まれた