高井幸大がフランクフルト戦にスタメン出場ドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGに所属する日本代表DF高井幸大は、現地時間2月14日のフランクフルト戦でスタメン出場するもチームは0-3の敗戦。現地メディアでは、プレー内容に一定の評価は得るも失点につながったミスを指摘された。ボルシアMGについて現地メディア「グラードバッハ・ライブ」では「前半終了まで優勢に試合を進めていたものの、決定的な場面であっさりと圧倒され